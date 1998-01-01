Осеевский доложил Путину, чего не хватает проектам по кибербезопасности

, 21:42 Эфирная новость 20

По словам главы «Ростелекома», вузы не успевают готовить специалистов, это должны взять на себя компании.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, Пятый канал

Девять тысяч российских больниц и поликлиник получили доступ к скоростному интернету, на очереди — 40 тысяч школ. Об этом в понедельник, 18 февраля, в Кремле доложил президенту глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Отчитываясь об итогах прошлого года, он сообщил и том, что возможность выходить во всемирную сеть на хорошей скорости появилась у жителей трех курильских островов — Шикотана, Итурупа и Кунашира — туда, по поручению главы государства, проложен подводный кабель. Когда речь зашла о большом спросе на проекты кибербезопасности — как со стороны бизнеса, так и со стороны государства, Владимир Путин поинтересовался, чего в этой области не хватает для развития:

— Что вы считаете важным в этой сфере, не очень бизнес-привлекательным? То есть где, в чем нужна поддержка со стороны государства, по каким ключевым направлениям?

— Образование. Если говорить о кибербезопасности, мы видим большую потребность и для себя, и для страны в целом. Высшей школе сложно догонять нас, и, видимо, крупнейшие российские компании должны в значительной степени взять на себя функцию подготовки специалистов, — сказал Осеевский.

Встреча у президента состоялась в рамках подготовки послания к Федеральному собранию. Глава государства выступит уже в ближайшую среду, 20 февраля.

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