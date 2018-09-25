В Приморье школьного драчуна окунули в унитаз родители пострадавших детей

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту избиения пятиклассника родителями школьников, которых он ранее обижал.

Расследование идет по статье «Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений».

По предварительным данным, родители учеников школы в городе Большой Камень пришли в образовательное учреждение, чтобы проучить драчуна. Мальчика завели в школьный туалет, избили и окунули головой в унитаз. По данным местных СМИ, так взрослые наказали хулигана за избиение школьницы, которая угодила в больницу с подозрением на разрыв селезенки.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают свидетелей. Правовая оценка будет дана и учителям школы. Заслуженный учитель РФ Галина Ермошкина в интервью URA.RU заявила, что инцидент мог быть предотвращен, однако прямой вины педагогов в этом нет.

Ранее Пятый канал рассказывал об унижении ученика, которая устроила учительница в приморской школе.