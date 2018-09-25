В Приморье школьного драчуна окунули в унитаз родители пострадавших детей

, 23:28 Видео 141

По факту самосуда в школе города Большой Камень возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту избиения пятиклассника родителями школьников, которых он ранее обижал.

Расследование идет по статье «Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений».

По предварительным данным, родители учеников школы в городе Большой Камень пришли в образовательное учреждение, чтобы проучить драчуна. Мальчика завели в школьный туалет, избили и окунули головой в унитаз. По данным местных СМИ, так взрослые наказали хулигана за избиение школьницы, которая угодила в больницу с подозрением на разрыв селезенки.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают свидетелей. Правовая оценка будет дана и учителям школы. Заслуженный учитель РФ Галина Ермошкина в интервью URA.RU заявила, что инцидент мог быть предотвращен, однако прямой вины педагогов в этом нет.

Ранее Пятый канал рассказывал об унижении ученика, которая устроила учительница в приморской школе.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

0:22
Бывший глава ФБР не исключает, что Трамп — российский агент
0:05
Видео: Подросток в Вологде надышался газом из баллончика и умер
23:59
Похищен задержанный после массовой драки в Москве блогер
23:45
«Все возможно»: Путин не исключил отключения РФ от мирового интернета
23:28
В Приморье школьного драчуна окунули в унитаз родители пострадавших детей
23:13
Путин рассказал об испытаниях ракеты «Циркон» и подводного комплекса «Посейдон»
22:53
Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт
22:38
ЦСКА в четвертый раз за пять лет выиграл Кубок Континента
22:38
«Земский учитель» и льгота на ипотеку — Путин выдвинул социальные инициативы
22:06
В посольстве РФ в Великобритании не уверены, что Скрипали живы
21:59
На судне с российскими моряками зафиксирована вспышка гонконгского гриппа
21:46
Видео: Путин встретился с президентом ФИФА и наградил его орденом Дружбы
21:28
Уфологи предрекли смерть Земли от газового облака с Нибиру
21:15
Власти Венесуэлы закрыли морскую границу с островами в Карибском море
20:53
Путин: Россия не станет наносить превентивный ядерный удар
20:53
«Позорище!»: Ани Лорак раскритиковали за концертный наряд
20:43
Российские политики обсуждают Послание Путина Федеральному собранию
20:35
Самая сексуальная в мире боксерша Аврил Мати сообщила о возвращении на ринг
20:24
СК РФ возбудил дело о международном терроризме по факту взрывов в Донецке
20:18
Михаил Полицеймако — о театральных городах, мечтах и звездах

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

25.09.2018

Авторы «Южного парка» описали стрельбу в американской школе как рутину

«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама