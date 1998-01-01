«АвтоВАЗ» приступил к производству двухтопливной модели Lada Largus

Обновленная Lada Largus сможет ездить на метане, что позволит ее владельцу сократить расходы на топливо в три раза, сообщает «Экономика сегодня». По данным агентства, на «АвтоВАЗе» уже запущено производство двухтопливной модели автомобиля с 50-литровым бензобаком и газобаллонным оборудованием.

В 90-литровый баллон может поместиться до 22 кубометров сжатого газа, которого хватит на тысячу километров пути. При этом на случай ДТП предусмотрены специальные клапаны, которые автоматически перекрывают утечку метана. Комплект оборудования сертифицирован и обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности, заверил производитель.

Ранее Пятый канал рассказывал, как глава дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном Георгием Михайловичем совершили поездку на автомобиле Lada Largus по Крымскому мосту.