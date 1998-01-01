Министр иностранных дел Украины заявил, что за последние пять лет в составе России Крым стал более украинским, чем было до того. Об этом Павел Климкин написал в своем Facebook, отметив, что это «реально грустно».

— Вопреки всем обстоятельствам Крым сегодня стал еще более украинским, — считает министр.

По его словам, чтобы понять важность украинского Крыма, стране пришлось «заплатить высокую цену».

— И мы все в этом, к сожалению, виноваты, — констатирует министр.

При этом министр твердо уверен, что Крым за время нахождения в составе Российской Федерации не стал «более российским». По мнению Климкина, Киеву за последние несколько лет якобы удалось украинизировать полуостров, и чиновник в завершение своего пламенного поста призвал «довести это дело до конца».

facebook @ pavloklimkin

Украина потеряла Крым в марте 2014 года, после того как на референдуме, по данным ЦИК, более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Киев продолжает считать Крым своим и называет полуостров «временно оккупированной территорией».

Ранее, как сообщал Пятый канал, на Национальном экспертном форуме в Одессе Павел Климкин высказал уверенность, что крымчане скоро сами попросятся обратно в состав Украины, как только увидят, как там стало хорошо жить и насколько страна продвинулась в экономическом плане.