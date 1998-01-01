Американский музыкант и актер Питер Торк скончался в 77 лет

В США на 78-м году жизни скончался участник группы The Monkees Питер Торкельсон, известный как Питер Торк.

BREAKING: Peter Tork, of «The Monkees, » has died at age 77, his sister says — WaPo — BNO News (@BNONews) 21 февраля 2019 г.

О кончине музыканта и актера сообщила его сестра, не уточнив причину смерти. В 2009 году Торк заявил, что болен редкой формой рака — аденоидной кистозной карциномой — и перенес успешную операцию, после чего прошел лучевую терапию

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Уроженец Вашингтона Питер Торк стал известен, как один из четырех участников поп-группы The Monkees, которую создали для телевизионного сериала в 1960-х о буднях рок-группы. Квартет стал популярен, как американский ответ The Beatles. Сначала музыкантам запрещали самим играть на инструментах в кадре, однако позже артисты стали выступать самостоятельно. Их альбомы и синглы разошлись по всему миру тиражом более 65 миллионов экземпляров.

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