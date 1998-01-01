Рецепт: как быстро приготовить вегетарианский плов

Вегетарианский плов — отличная альтернатива мясному. Но как его быстро приготовить? Да так, чтобы еще и вкусно? Шеф-повар Рустам Тангиров раскроет все секреты.

Чтобы плов получился рассыпчатым, заранее замочите рис в очень соленой воде. Пока рис настаивается, подготовьте овощи. Их можно выбрать на свой вкус. В нашем случае это кабачки, баклажаны и традиционные для плова морковь с репчатым луком.

Все овощи нужно нарезать кубиками. Это и красиво, и одновременно значительно ускорит процесс приготовления.

Теперь кладите нарезанные овощи в мультиварку. Следом — растительное масло, черный молотый перец и специальный овощной бульон, но это уже по желанию. Ждем всего 15 минут. Готово! Для красоты и вкуса украсьте плов кинзой и приглашайте к столу.

Вегетарианский плов подойдет не только людям, придерживающимся определенного стиля питания, но и тем, кто просто любит вкусные овощные блюда. Так что обязательно используйте этот рецепт.

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