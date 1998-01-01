«Что вы кричите?»: В Тюмени женщину оперировали без наркоза

В Тюмени врачи провели операцию пациентке без наркоза. О том, как разворачивались события в больнице, рассказал Олег Коржанов — сын потерпевшей.
Мужчина объяснил, что за медицинской помощью его маме пришлось обратиться из-за повреждения конструкции, которую месяц назад ей в колено установили врачи.
Сын потерпевшей отметил, что операция проводилась врачом прямо в травмпункте без какой-либо подготовки. Травматолог дал пациентке местную анестезию, но приступил к работе, не дождавшись ее действия. Почему специалист принял решение проводить хирургические манипуляции без наркоза, Коржанову и его маме так и не объяснили.
Отдельно мужчина обратил внимание на поведение медсестры — она подошла к пациентке с вопросом «Что вы кричите?». Сейчас женщина приходит в себя после такого неординарного лечения.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге маленький мальчик был госпитализирован после проведения операции в домашних условиях.