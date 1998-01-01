«Что вы кричите?»: В Тюмени женщину оперировали без наркоза

, 12:58 Эксклюзивное интервью 123

Вытаскивать поврежденную спицу из раздробленного колена медики решили, не дожидаясь действия анестезии.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Тюмени врачи провели операцию пациентке без наркоза. О том, как разворачивались события в больнице, рассказал Олег Коржанов — сын потерпевшей.

Мужчина объяснил, что за медицинской помощью его маме пришлось обратиться из-за повреждения конструкции, которую месяц назад ей в колено установили врачи.

— Она поступила повторно в больницу для экстренного проведения операции по извлечению конструкции, которую ей поставили месяц назад. Потому что металлоконструкция расшаталась или еще что-то случилось, и спица грозила проткнуть кожу. Врачи решили вместо плановой операции сделать экстренную, — рассказывает Олег.

Сын потерпевшей отметил, что операция проводилась врачом прямо в травмпункте без какой-либо подготовки. Травматолог дал пациентке местную анестезию, но приступил к работе, не дождавшись ее действия. Почему специалист принял решение проводить хирургические манипуляции без наркоза, Коржанову и его маме так и не объяснили.

— Ее повезли в операционную. Она там кричала, но врач продолжал вытаскивать. Вообще ужасно. Маму я увидел ревущей, она кричала просто на всю больницу. Я не знал, что делать в этой ситуации. Она не знала, что делать в такой ситуации. Врач не объяснил, почему именно таким вот образом нужно проводить, — вспоминает сын пострадавшей.

Отдельно мужчина обратил внимание на поведение медсестры — она подошла к пациентке с вопросом «Что вы кричите?». Сейчас женщина приходит в себя после такого неординарного лечения.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге маленький мальчик был госпитализирован после проведения операции в домашних условиях.

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