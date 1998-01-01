Как юные изобретатели Мурманской области улучшают сферу ЖКХ

Школьники Мурманской области на базе детского технопарка «Кванториум» занимаются исследованиями по улучшению сферы ЖКХ. На встрече «ЖКХ глазами детей» ребята рассказали представителям соответствующих предприятий о своих разработках.

Ученик девятого класса Георгий Горкуша рассказал, что работает над автоматизированной системой очистки органических загрязнений.

— Был разработан состав, подобраны смеси, и создано устройство — прототип, которое работает по принципу револьвера, полностью на автоматике, оно очищает органические загрязнения любой степени сложности, то есть невыводимых пятен нет, — поделился с Пятым каналом юный исследователь.

По его словам, таким образом можно, например, очищать бензиновые пятна на асфальте.

Другой школьник Александр Атяшкин занялся изучением прочности труб.

— Я предлагаю тему исследования зависимости прочности труб от вида материала. Эта тема актуальна в XXI веке в сфере ЖКХ, потому что до сих пор происходят аварии, связанные с прорывом труб. Идея — найти более лучший материал для изготовления трубы. Я предлагаю трубы из стали, потому что она наиболее прочная, и ее средняя стоимость по сравнению с медью или пропиленовыми трубами ниже, — сказал ученик.

Инициативы ребят региональные власти реализовывают в жизнь. В частности, для областной больницы поступил заказ на изготовление макета антистрессовой зоны для детского отделения, а также систему навигации по корпусам учреждения. Для Мурманского морского биологического института школьники проводят исследование бурых водорослей. Общественный фонд «БлагоДать» попросил разработать модель ручки для людей с ДЦП.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Нижнем Новгороде открылся детский технопарк «Кванториум».