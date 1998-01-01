Как юные изобретатели Мурманской области улучшают сферу ЖКХ

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В частности, школьники проводят исследования, из какого металла лучше изготавливать трубы, чтобы они не лопались.

Фото, видео: Пятый канал

Школьники Мурманской области на базе детского технопарка «Кванториум» занимаются исследованиями по улучшению сферы ЖКХ. На встрече «ЖКХ глазами детей» ребята рассказали представителям соответствующих предприятий о своих разработках.

Ученик девятого класса Георгий Горкуша рассказал, что работает над автоматизированной системой очистки органических загрязнений.

— Был разработан состав, подобраны смеси, и создано устройство — прототип, которое работает по принципу револьвера, полностью на автоматике, оно очищает органические загрязнения любой степени сложности, то есть невыводимых пятен нет, — поделился с Пятым каналом юный исследователь.

По его словам, таким образом можно, например, очищать бензиновые пятна на асфальте.

Другой школьник Александр Атяшкин занялся изучением прочности труб.

— Я предлагаю тему исследования зависимости прочности труб от вида материала. Эта тема актуальна в XXI веке в сфере ЖКХ, потому что до сих пор происходят аварии, связанные с прорывом труб. Идея — найти более лучший материал для изготовления трубы. Я предлагаю трубы из стали, потому что она наиболее прочная, и ее средняя стоимость по сравнению с медью или пропиленовыми трубами ниже, — сказал ученик.

Инициативы ребят региональные власти реализовывают в жизнь. В частности, для областной больницы поступил заказ на изготовление макета антистрессовой зоны для детского отделения, а также систему навигации по корпусам учреждения. Для Мурманского морского биологического института школьники проводят исследование бурых водорослей. Общественный фонд «БлагоДать» попросил разработать модель ручки для людей с ДЦП.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Нижнем Новгороде открылся детский технопарк «Кванториум».

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