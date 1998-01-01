Как бывший президент Армении Кочарян стал жертвой репрессий нового режима

, 21:15 Репортаж 62

Бывший глава государства арестован. Уголовное дело завели также на его сына. О «репрессиях» со стороны армянской власти рассказали близкие и знакомые Кочаряна.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Панов, Пятый канал

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, когда-то предотвратил государственный переворот, а сейчас находится под стражей. И методы, которые нынешняя власть к нему применяет, все больше похожи на откровенные репрессии.

В рабочем кабинете экс-президента Армении Роберта Кочаряна сейчас не хватает лишь компьютера — изъяли при обыске. Все остальное на своих местах: картина, на которой, конечно, Арарат, кресла для приема гостей, даже бутылки с водой — в любой момент можно приступать к работе. Вот только бывший лидер страны сейчас под стражей.

— Власть фактически изолировала человека, который в любой момент сможет составить серьезнейшую конкуренцию на любых выборах. Не стоит забывать, что Роберт Кочарян — это президент, при котором ВВП страны выросло в пять раз, — рассказал руководитель офиса экс-президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

Бывший президент Армении действительно оказался за решеткой сразу после того, как объявил о своем решении вернуться в политику. Он жестко критиковал нынешнюю власть, но преследуют бывшего президента Армении не только за это. Уходя с поста, он не дал оппозиции незаконно захватить власть.

По мнению следствия, Кочарян не должен был объявлять режим чрезвычайного положения 1 марта 2008 года. Международные наблюдатели нарушений на тех выборах президента не нашли, но хорошо организованные группы недовольных оппозиционеров все равно начали грабить магазины, атаковать полицию и прорываться к президентской резиденции.

Кочарян фактически пресек попытку госпереворота, после чего передал власть законно избранному президенту и покинул свой пост. Но на тех баррикадах десять лет назад стоял нынешний армянский премьер Пашинян. Тогда еще безбородый оппозиционер полтора года провел за это в заключении. Но сейчас он в стране главный.

 — После смены власти в 2018 году они как бы мстят за те процессы, — поделился руководитель института политических и экономических исследований «Политэкономия» Андраник Теванян.

В сеть уже попали телефонные переговоры Никола Пашиняна с директором Службы национальной безопасности, в которых премьер призывает «завершить дело Кочаряна». Именно к этому следствие сейчас и стремится.

76 томов уголовного дела занимают ровно 13 коробок, которые сначала принесли Роберту Кочаряну прямо в камеру. Но там они заняли слишком много места, поэтому сейчас их изучают адвокаты в офисе, а сам бывший президент Армении знакомится с уголовным делом в электронном виде.

Специально переворачивая лист тыльной стороной к камере, чтобы материалы дела не просочились в прессу, главный защитник Роберта Кочаряна говорит, что в честной борьбе обвинение это дело точно проиграет. Но судя по всему, бороться будут иначе: на ознакомление адвокатам дали в полтора раза меньше времени, чем положено.

— Сутки на том, но в нашем случае почему-то дали пятьдесят дней, — пояснил адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян.

Роберт Кочарян — первый армянский политический заключенный. Сидит под стражей, несмотря на неприкосновенность, которую гарантирует экс-президенту Конституция. А на днях дело завели и на его сына.

— Речь идет о целенаправленной подмене ценностей и попытке переписать историю, новейшую армянскую историю, — поделился Седрак Кочарян, старший сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Седрак Кочарян никогда не общается с прессой. Интервью «Известиям» — случай исключительный. Просто молчать о том, как ведет себя новая армянская власть, уже не возможно. Все разговоры о демократических преобразованиях закончились банальной местью.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Армении арестовали Роберта Кочаряна.

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