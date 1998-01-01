Первые кадры с места пожара в консерватории имени П. И. Чайковского в Москве

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Возгорание в здании учреждения удалось локализовать на площади 30 квадратных метров.

Фото, видео: YouTube @Николай Курлович

Пожар в здании консерватории имени П. И. Чайковского в Среднем Кисловском переулке в Москве, локализован на площади 30 квадратных метров, 23 февраля.

Как стало известно Пятому каналу, горела пристройка на третьем этаже административного здания, в которой на тот момент проходила реконструкция.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. О пострадавших пока информации нет.

На борьбу с огнем было направлено 30 пожарных расчетов.

Ранее Пятый канал рассказывал о серьезном пожаре в одной из квартир в Кудрово, Ленинградской области.

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