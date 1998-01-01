Пожар на строящемся атомном ледоколе «Урал» произошел в Петербурге

Пожар произошел на строящемся атомном ледоколе «Урал» на «Балтийском заводе» в ночь на 23 февраля. Как сообщает ТАСС, горела пластиковая труба воздуховода.

В пресс-службе «Балтийского завода» рассказали, что сотрудники предприятия сумели самостоятельно справится с возгоранием.

— В следствие короткого замыкания загорелся участок пластикового воздуховода. Возгорание и задымление были прекращены своими силами, ущерба нет, — рассказала Варвара Чайковская, пресс-секретарь «Балтийского завода».

Ближе к 01.42 ночи возгорание было полностью ликвидировано.

Атомный ледокол «Урал» — это третье строящееся судно проекта 22220. Корабли данного типа после окончания строительства станут самыми мощными атомными ледоколами в мире и будут обеспечивать бесперебойную круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики.

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