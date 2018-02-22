«Можете забыть о нем»: Юрий Лоза прокомментировал новое высказывание Серебрякова

Советский и российский певец Юрий Лоза прокомментировал новое высказывание актера Алексея Серебрякова, эмигрировавшего в Канаду. Во время своего выступления в Лондоне Серебряков заявил, что россияне вынуждены демонстрировать «псевдопатриотизм», пока власти «переписывают историю».

— За последние 20 лет несколько войн были инкриминированы или созданы российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, я имею в виду Украину, Сирию, Центральноафриканские республики. Сейчас мы, находясь в сплошном оружении врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм. И поэтому мы должны пересматривать историю, — заявил актер во время лекции в Лондоне.

YouTube@Elena Ringo

Лоза считает, что актер Серебряков — «оторванный ломоть», о котором лучше всего забыть и СМИ, и населению России.

— Оторванный ломоть, можете забыть о нем, мало ли кто куда уехал. Перестаньте его снимать, если ему не нравится Россия. Не снимайте, забудьте и на этом все закончится. Это самое простое, что можно сделать, если он вызывает такую реакцию у населения. Наймите другого артиста на его место, и пускай он говорит, что хочет в своей Канаде, это же элементарно, — заявил музыкант.

Лоза уверен, что такими формулировками Серебряков просто привлекает к себе внимание. Поэтому избавить его от внимания медиа — самое лучшее наказание.

— Как только вы перестанете его упоминать, он поймет, что больше стране не нужен. Самое страшное для этих людей — забвение, — считает Юрий.

Поводом для бурного обсуждения стало и предыдущее высказывание Серебрякова на съемках YouTube-шоу «вДудь». Артист заявил, что национальная идея России — это «сила, наглость и хамство», отметив, что в страну возвращаются «девяностые». Как сообщал Пятый канал, комментировать свое высказывание Алексей Серебряков отказался.