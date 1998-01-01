Поток беженцев в Европе «смывает» границы уважения властей к своим гражданам

Из Германии приходят печальные новости. В южной части страны, в округе Эслинген, местный муниципалитет выселяет из дома 74-летнего гражданина Клауса с супругой. Клаус прожил в доме четверть века, вырастил троих детей, а сейчас, вместо отдыха, ведет активную социальную жизнь. В частности, когда в 2015-м в Германию прибыл миллион мигрантов с Ближнего востока, дедушка Клаус активно волонтерствовал, помогая их принимать. Ну так вот: сейчас его выселяют потому, что он с женой занимает 150 квадратных метров — а на такой площади можно разместить куда больше беженцев.

Клаусу предписано переместиться в домик поменьше за те же деньги. Клаус что-то бормочет о том, что делал ремонт своими руками, и что это несправедливо. А муниципалитет пожимает плечами и говорит, что вариантов нет — поток беженцев слишком велик. Впрочем, выражение «поток беженцев» в Германии скоро употреблять будет нельзя. Государственная ассоциация телерадиовещания ARD выпустила талмуд на 90 страниц — руководство о том, какие слова употреблять стоит, а какие нет. Так вот, именовать иммигрантов потоком — не стоит, потому что это слово ассоциируется с наводнением, то есть со стихийным бедствием. И порождает у людей негативные эмоции.

Это новое руководство по языку активно обсуждается в местных СМИ. Представители ассоциации поясняют: наши оценки реальности зависят от того, какие именно слова мы говорим. В общем-то все верно. Известен древний анекдот о том, что в забеге Хрущева и Кеннеди Никита Сергеевич финишировал вторым, а американский президент — предпоследним. Но этот анекдот иллюстрировал как раз тот факт, что все попытки натянуть на неудобную реальность какие-то фестончики из слов смешны и нелепы. И если сегодня в одной из образцовых демократий планеты с реальными проблемами борются с помощью филологии — то это тоже нелепо.

Советскую власть некогда погубила во многом не экономика, а именно тотальное неверие граждан в то, что им вещали телеканалы, радио и газеты. Европейскую политкорректность, кажется, губит то же самое: неслучайно СМИ континента сейчас полны паническими сообщениями о росте ксенофобии. Можно запретить гражданам говорить неправильные слова — но заставить их испытывать правильные эмоции пока никто не научился.

Ранее Пятый канал сообщал, что Австрия напугана многотысячной толпой вооруженных мигрантов у своих границ.