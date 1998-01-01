Известный советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР Олег Янковский ушел из жизни в 2009 году, однако зрители по-прежнему помнят и любят своего кумира. 23 февраля, в День защитника Отечества, исполнилось 75 лет со дня рождения легендарного артиста.

Поклонники Янковского навсегда запомнили звезду кино и театральной сцены, как уверенного в себе аристократа, который своей красотой и галантностью мог сразить не одну даму. Во время творческой карьеры актеру приписывали романтические связи почти со всеми женщинами, которые становились его коллегами на съемочной площадке, однако он прожил всю жизнь в браке с любимой женщиной, и всегда подчеркивал, что семья для него — главное. Разобраться в личной жизни знаменитого «Мюнхгаузена» попытались корреспонденты журнала Teleprogramma.pro.

Кого только не записывали в «невесты» Янковского. Сначала фанаты подозревали, что он влюблен в Наталью Гундареву, которая стала его спутницей в кинокартине «Сладкая женщина». Потом поклонники стали приписывать кумиру роман с Еленой Кореневой, его партнершей по фильму «Тот самый Мюнхгаузен». Актриса сыграла вторую жену главного героя — нежную, хрупкую и трепетную Марту. Во время съемок Янковский любил смущать Елену двусмысленными намеками — специально, чтобы она лучше вошла в образ. Однако дальше намеков дело не зашло.

© РИА Новости / П. Артемьев

х/ф «Мой ласковый и нежный зверь», режиссер Эмиль Лотяну, 1978 г.



После съемок в киноленте «Мой ласковый и нежный зверь» актера заподозрили в романтических отношениях с 17-летней Галиной Беляевой, которая сыграла дочь лесничего Оленьку. Пара Янковского и юной красавицы настолько очаровала поклонников, что они стали приписывать им роман и в реальной жизни.

Фанаты пытались уличить любимого актера в связи с коллегой по фильму «Влюблен по собственному желанию» Евгенией Глушенко и со знаменитой актрисой из «Обыкновенного чуда» Ириной Купченко. К тому же, перед съемками в музыкальной комедии Марка Захарова Купченко и Янковский уже сыграли влюбленную пару в фильме «Поворот». Однако подозрения не имели под собой веских доказательств, и зрителям приходилось дальше теряться в догадках.

© РИА Новости

х/ф «Поворот», режиссер Вадим Абдрашитов, 1978 г.

Сам Олег Янковский утверждал, что всю жизнь любил только свою жену. С ней он познакомился в Саратовском театральном училище. Поняв, что влюбился в Людмилу Зорину, молодой человек привел девушку домой, чтобы познакомить с матерью. Та ему твердо сказала: «Янковские женятся один раз — и на всю жизнь».

Семейную заповедь артист не нарушил, Зорина действительно стала его единственной спутницей на долгие годы. Выйдя замуж за небогатого актера, девушка впоследствии стала женой легенды кино. О романах знаменитого артиста всегда ходили сплетни, однако супруга понимала, что Янковский любит только ее. Сам он это не раз подтверждал. Он благодарил Людмилу за терпение, мудрость и помощь в создании творческой карьеры.

Ранее Пятый канал рассказал, что известной актрисе Ирине Муравьевой исполнилось 70 лет.