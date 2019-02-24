Использование гаджетов во время еды приводит к ожирению

Из-за использования смартфонов или чтения книг во время еды можно растолстеть. К такому выводу пришли ученые из бразильского Федерального университета Лавры и университета голландского медицинского центра Утрехта, которые поставили эксперимент на мужчинах и женщинах в возрасте от 18 до 28 лет.

Как сообщают «Известия», одной группе подопытных разрешили пользоваться во время еды гаджетами или читать книги, вторая группа принимала пищу без каких-либо отвлекающих факторов. В результате оказалось, что пользовавшиеся планшетами и смартфонами потребляли в среднем на 15% больше калорий, а кроме того на 10% чаще выбирали более жирные блюда. Такой же результат показали и те, кто читал за обедом книги и журналы.

По мнению специалистов, это происходит потому, что смартфоны отвлекают и мешают мозгу объективно оценить количество съеденного, что в результате и приводит к набору лишнего веса.

Ранее Пятый канал рассказывал о результатах исследования британских ученых, которые пришли к выводу, что у страдающих ожирением людей уменьшается объема головного мозга.