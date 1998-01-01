Уилл Смит покорил Instagram цирковыми трюками — видео

, 13:12 Видео 2 785

Актер побывал на тренировке Цирка дю Солей и попытался выполнить элемент на воздушном обруче.

Фото, видео: Instagram @willsmith

Уилл Смит сразил фоловеров своего Instagram новым видео о визите на тренировку Цирка дю Солей — публикация набрала более миллиона просмотров за четыре часа. В небольшом ролике Смит пытается выполнить трюк на воздушном обруче — вместо эффектного вращения, он по большей части, висит на снаряде и отпускает шутки.

— Буду звездой цирка «***- Солей» (в оригинале — Du Shit-tay — прим. ред.), — играет словами в подписи актер.

Подписчики с восторгом приняли новую публикацию, несмотря на неудавшиеся трюки.

— Не знаю, кто редактирует ваш пост, но он великолепен.

— Этот парень хорош во всем!

— Ты уже звезда наших сердец.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в сети раскритиковали новую роль Уилла Смита.

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