Россиянин Семен Павличенко завоевал золото в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Сочи. Представитель Иркутской области показал результат 35,566 секунды. Следом за ним — серебро и бронза — финишировали Роман Репилов и Максим Аравин, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, саночник Роман Репилов выиграл спринтерский зачет в Кубке мира по итогам сезона-2018/19. Результат спортсмена по итогам трех стартов — 1 минута 40,877 секунды, второе место занял Семен Павличенко (отставание — 0,009 секунды), замкнул тройку лучших немец Феликс Лох (+0,249 секунды).

Ранее Пятый канал сообщал, что российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов спели гимн России без музыки после триумфального выступления на чемпионате Европы в немецком Оберхофе.