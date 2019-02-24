Почему солистка группы «Винтаж» отменяет концерты

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Анна Плетнева извинилась перед фанатами за то, что вынуждена срочно отменить концерты во Владивостоке и Хабаровске из-за болезни близкого человека.

Фото: instagram @dusya_star

На своей страничке в Instargam певица опубликовала пост, в котором принесла извинения поклонникам, ждущим ее выступления во Владивостоке и Хабаровске. Звезда призналась, что никогда не отменяла концертов, если болела сама, но сейчас серьезно болен близкий ей человек, и она постоянно находится с ним в больнице. Анна призналась, что не хотела бы обманывать поклонников и выдумывать причину отмены концертов, а потому сделала эту запись на своей странице. Также девушка сообщила, что деньги за билеты будут возвращены.

— Вы знаете, что я никогда не отменяла концерты из-за своей болезни. Я выходила на сцену с температурой, с кашлем, приглушенным таблетками на время выступления, и даже с переломом ноги…
Но сейчас тяжело болен очень близкий мне человек. Все время я провожу в больнице рядом с ним и не могу оставить его ни на минуту, — написала она.

 
 
 
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Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star)

Поклонники расстроились, что не смогут увидеть любимую певицу на сцене, но поддержали ее и пожелали скорейшего выздоровления близкому человеку Плетневой. У чьей постели в больнице дежурит звезда, осталось неизвестным.

Ранее Пятый канал рассказывал о страшном заболевании солистки группы «Винтаж».

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