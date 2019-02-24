«Тренер от бога»: Александр Емельяненко дал «леща» партнеру по мастер-классу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отвесил «леща» партнеру на мастер-классе во время демонстрации технического элемента защиты от захвата шеи. 37-летнему спортсмену показалось, что «соперник» повис на нем и нанес ему удар в область головы.

— Когда вас берут за шею, сразу выпрямляйте плечи… Ты не виси… Не надо так говорить, хорошо? Дома будешь с женой комплиментами обмениваться, — комментирует свои действия Александр Емельяненко.

Видеозапись инцидента опубликована в Instagram-аккаунте redfurymma_official. Некоторые подписчики неоднозначно оценили поступок бойца.

— Зачем так?

— Что он ему сказал?

— Тренер от БОГА.

— Это же смешно. Дал легкого леща. Даже бодро смотрится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Основатель REDFURYMMA (@redfurymma_official) 24 Фев 2019 в 3:08 PST

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Емельяненко покинул бойцовский клуб «Ахмат». По словам спортсмена, срок его контракта с клубом истек, а новый решено не заключать.