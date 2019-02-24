«Тренер от бога»: Александр Емельяненко дал «леща» партнеру по мастер-классу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отвесил «леща» партнеру на мастер-классе во время демонстрации технического элемента защиты от захвата шеи. 37-летнему спортсмену показалось, что «соперник» повис на нем и нанес ему удар в область головы.
— Когда вас берут за шею, сразу выпрямляйте плечи… Ты не виси… Не надо так говорить, хорошо? Дома будешь с женой комплиментами обмениваться, — комментирует свои действия Александр Емельяненко.
Видеозапись инцидента опубликована в Instagram-аккаунте redfurymma_official. Некоторые подписчики неоднозначно оценили поступок бойца.
— Зачем так?
— Что он ему сказал?
— Тренер от БОГА.
— Это же смешно. Дал легкого леща. Даже бодро смотрится.
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Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Емельяненко покинул бойцовский клуб «Ахмат». По словам спортсмена, срок его контракта с клубом истек, а новый решено не заключать.