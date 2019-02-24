«Врачи оставили его дома»: В театре Вахтангова рассказали о состоянии Василия Ланового

Директор театра имени Вахтангова прокомментировал Пятому каналу информацию о состоянии здоровья известного советского и российского артиста Василия Ланового. В воскресенье, 24 февраля, из-за проблем с самочувствием был отменен спектакль «Посвящение Еве», в котором Лановой играет главную роль.

— Состояние Василия Семеновича… дома он. Его врачи оставили дома. Сделали в вену какие-то уколы. С ним Ирина Петровна — его жена. Пока речи о госпитализации не идет. На Василия Семеновича в последнее время стала влиять погода. Когда мороз, то резко оттепель. У него всегда подскакивает артериальное давление. В час дня все еще было хорошо. Мы с ним разговаривали, что к шести в театре, что он отдыхает дома, придет. В полшестого позвонила Ирина Петровна, сказала: «у Васи давление, я вызываю скорую». Ближайшую неделю спектаклей нет, очень надеемся, что к началу марта он будет на ногах, рассказал Пятому каналу Кирилл Крок — директор театра имени Вахтангова.

Из-за плохого самочувствия артиста был отменен спектакль в театре имени Вахтангова 24 февраля. Пришедшим зрителям взамен предложили творческий вечер артиста Евгения Князева, однако многие из них предпочли сдать билеты, пишут «Известия».

Всенародную любовь актеру принесла уже первая роль — революционера Павла Корчагина, — которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из «Алых парусов» — символ романтики и любви, которая может творить чудеса.