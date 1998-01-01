Оригинальный и простой рецепт: Как приготовить морковный крем-суп

Бывает, что в гости неожиданно приходят гости, а угостить родных и близким — нечем. Однако если дома есть морковь — можно без труда приготовить вкусное и полезное блюдо. Кроме моркови понадобятся самые простые и доступные продукты. Следуя советам Пятого канала, вы узнаете, как приготовить морковный крем-суп.

Для начала нужно подобрать главный ингредиент — морковь. Если она будет слишком сладкой, то суп получится десертным, а если недостаточно, то — вкус будет тусклым.

Чистую морковь следует запекать в духовке около 40-50 минут. Крупные плоды можно держать час — хуже точно не будет.

Далее запеченную морковь необходимо нарезать и поместить в супницу. Туда же добавить немного соли, сахара и стакан апельсинового сока. Таким образом вода для приготовления блюда не понадобится.

Через 10-12 минут крем-суп из моркови готов. Апельсин даст потрясающий цитрусовый аромат и насыщенный цвет. Для красоты блюдо можно украсить свежей зеленью и подавать на стол.

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