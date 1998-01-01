Maruv: «Я не бита на политической арене»

, 20:41 12

Победившая в ходе национального отборочного конкурса на Украине певица прокомментировал отказ НОТУ отправлять ее на «Евровидение — 2019».

Фото: Facebook.com @MaruvOfficial

Украинская певица Maruv на своей странице в социальной сети написала причины, по которым после семи часов переговоров так и не был подписан контракт с Национальной общественной телерадиокоманией Украины (НОТУ) после победы в национальном отборе на «Евровидение — 2019».

— Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене, — написала Maruv.

Певица поблагодарила всех, кто верил в нее и голосовал, назвав произошедшее «данностью сегодняшнего дня». В завершение она пообещала, что продолжит «побеждать и популяризировать свою музыку в мире».

Ранее Пятый канал сообщал, что вопросы к Maruv у организаторов появились сразу же после объявления о ее победе. Было заявлено, что она должна отказаться от ближайших гастролей в России, которые назначены на весну этого года. В НОТУ сообщили, что примут решение об ее участии в ближайшие два дня. Сама же певица на своей странице опубликовала пост, в котором заявила, что ей предложили кабальные условия контракта.

Также травле подверглись еще одни участницы национального отбора на Украине. От близняшек из дуэта Anna Maria требуют отказаться от родителей, так как они живут в Крыму и имеют российское гражданство.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

20:49
Массы снега сносят с мурманских крыш даже металлические заграждения — видео
20:41
Maruv: «Я не бита на политической арене»
20:31
Фото: Новейший украинский военный вездеход сломался по дороге на учения
20:16
Актриса Рубинчик, едва не сгоревшая заживо, перенесла очередную операцию
19:56
Талантливый студент Химфака МГУ умер в общежитии
19:41
НОТУ: Maruv не поедет на Евровидение от Украины
19:31
Опубликовано жуткое видео из кировской квартиры, где погибла трехлетняя девочка
19:22
«Опять пришел смешить кефаль»: Зачем «Дональд Кук» зашел в порт Одессы
19:06
Жуткие кадры: В Татарстане мужчина с ножом в спине вышел из больницы покурить
19:03
Кино, за которое не стыдно. Жизнь, слова и фильмы Алексея Балабанова
18:53
«Я счастлива»: Звезда «Склифосовского» впервые назвала имя своего избранника
18:41
«Бог им судья»: Мама близняшек из Anna Maria рассказала о травле дочерей
18:32
Шерше ля фам: стали известны причины жестокого избиения подростка под Саратовом
18:19
«Ужас и шок»: Собчак и Венедиктов скорбят в сети о смерти Игоря Малашенко
18:10
Видео: Уникальную ручку Гагарина выставили на торги во Франции
17:59
«Борец с проститутками» Дацик выходит на свободу
17:48
Чем опасен завтрак из хлебных тостов — видео
17:38
Беглов поручил внедрить формат «бережливых поликлиник» в Петербурге к 2020 году
17:27
Путин призвал главу Минпромторга активнее развивать транспорт на газовом топливе
17:20
Журналист Тимур Валеев подтвердил информацию о смерти Малашенко

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

24 февраля

Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух дней

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама