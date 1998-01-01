Maruv: «Я не бита на политической арене»

Украинская певица Maruv на своей странице в социальной сети написала причины, по которым после семи часов переговоров так и не был подписан контракт с Национальной общественной телерадиокоманией Украины (НОТУ) после победы в национальном отборе на «Евровидение — 2019».

— Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене, — написала Maruv.

Певица поблагодарила всех, кто верил в нее и голосовал, назвав произошедшее «данностью сегодняшнего дня». В завершение она пообещала, что продолжит «побеждать и популяризировать свою музыку в мире».

Ранее Пятый канал сообщал, что вопросы к Maruv у организаторов появились сразу же после объявления о ее победе. Было заявлено, что она должна отказаться от ближайших гастролей в России, которые назначены на весну этого года. В НОТУ сообщили, что примут решение об ее участии в ближайшие два дня. Сама же певица на своей странице опубликовала пост, в котором заявила, что ей предложили кабальные условия контракта.

Также травле подверглись еще одни участницы национального отбора на Украине. От близняшек из дуэта Anna Maria требуют отказаться от родителей, так как они живут в Крыму и имеют российское гражданство.