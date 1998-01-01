Плавучий космодром собираются построить на Украине

Плавучий космодром собираются построить в Херсонской области Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что строительством плавучей платформы для запуска космических ракет займется украинское госпредприятие «Южмаш». Оно специализируется на ракетостроении и сотрудничает в этой области с 23 странами.

— Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине , — рассказал агентству директор «Южмаша» Сергей Войт.

Также Войт добавил, что проект планируется реализовать вместе с заводом «Паллада», который, в свою очередь, занимается изготовлением плавучих сооружений.

Ранее Пятый канал сообщал, что новую космическую гонку намерена включиться и Австралия. Правительство этой страны собирается инвестировать порядка 260 миллионов долларов в производство и запуск спутников.