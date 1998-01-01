Тимошенко в Раде инициировала импичмент Порошенко

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Кандидат на пост главы государства обвинила действующего правителя в госизмене.

Фото, видео: Youtube @НАШ, ТАСС

Кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко во вторник, 26 февраля, на заседании Верховной Рады инициировала процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.

— Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президенту, — сказала Тимошенко с трибуны украинского парламента.

Глава партии «Батькивщина» отметила, что накануне журналисты опубликовали расследование, в котором стало известно о причастности Петра Порошенко и его окружения к контрабандным закупкам запчастей для украинской армии из России по завышенным ценам.

— По сути, это содействие врагу, уничтожение украинской армии. Это подсудное дело. Мы считаем, что совершенное подпадает под статью 111 Уголовного кодекса — государственная измена, — добавила кандидат в президенты Украины.

Как гласит статья 111 конституции Украины, президент Украины «может быть смещен с поста Верховной радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления». Но для реализации статьи конституции необходим механизм, который должен быть прописан в специальном законе об импичменте. Его Рада не может принять с 1996 года.

Замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко назвал смешной идею Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента действующему президенту за месяц до выборов.

— За 30 дней до выборов предлагать провести процедуру импичмента — это очень весело и смешно, хоть кто-то понимает, в чем здесь смысл? Через 30 дней украинцы скажут, кто будет следующим президентом… Мне кажется, истерика со стороны Юлии Владимировны, она очень переживает за потерю тех рейтингов, которые были, поскольку, по последним данным, она не выходит во второй тур, — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что Юлия Тимошенко пообещала украинцам вернуть Крым. Кандидат в президенты Украины заявила, что в случае своей победы на выборах намерена не только вернуть оккупированные территории, но и привлечь Россию к ответственности.

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