В Германии могут прекратить скандальный алкогольный эксперимент с участием подростков. В школах страны уже несколько лет проводят уроки, на которых учащиеся употребляют спиртное. На внеклассных занятиях мальчикам предлагают пиво, девочкам — шампанское.

Цель эксперимента — воспитать у молодежи правильную культуру распития спиртного. В последнее время родители все чаще жалуются на такие «уроки» и не желают видеть своих детей в качестве подопытных кроликов. «Набраться» знаний по-немецки пытался и собственный корреспондент Пятого канала в Германии Виталий Чащухин.

Ранее Пятый канал рассказывал о немецких священниках, которые признались в тысячах сексуальных преступлений.