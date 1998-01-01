Фрегат «Адмирал Горшков» впервые повел отряд ВМФ в дальний поход

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые возглавил отряд кораблей ВМФ в дальнем походе.

Корабль вывел многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер» в Баренцево море и взял курс на Атлантику.

В ближайшие месяцы российские моряки будут выполнять задачи дальнего похода, среди них — демонстрация флага и военно-морского присутствия в стратегических регионах.

Экипаж кораблей ВМФ прошел полный комплекс подготовки в Баренцевом море. Моряки флагмана «Адмирал Горшков» впервые выполнят дальний поход. Ранее корабль совершал только межфлотские и межбазовые переходы.

Ранее Пятый канал рассказывал о завершении строительства кораблей с технологией «Стелс».