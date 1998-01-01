Видео: Число жертв пожара в Кемеровской области увеличилось до восьми

Тела троих детей обнаружили пожарные при разборе завалов частного дома, который сгорел около пяти часов утра в среду, 27 февраля, в Мариинск Кемеровской области. Всего в огне погибли восемь человек. Об этом Пятому каналу сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России.

— Пожарные нашли тела двух детей после разбора сгоревшего дома. Всего погибли трое детей в возрасте от одного года до восьми лет. Следователи выясняют, кем приходились друг другу потерпевшие, — рассказала Пятому каналу помощник руководителя Следственного управления по связям со СМИ Ирина Мазеева.

На место трагедии выехало руководство областного Следственного комитета, а также прокурор Мариинска, расследование дела находится на контроле ведомства. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас криминалисты устанавливают причину. Известно, что в деревянном доме было печное отопление, на месте пожара были обнаружены дрова. К моменту приезда спасателей частично обрушилась крыша, а комната, где находился очаг возгорания, полностью выгорела.

Ранее Пятый канал публиковал список погибших в пожаре в Кемеровской области.