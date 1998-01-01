Видео: Число жертв пожара в Кемеровской области увеличилось до восьми

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Страшный пожар в городе Мариинск произошел утром в среду, 27 февраля.

Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ

Тела троих детей обнаружили пожарные при разборе завалов частного дома, который сгорел около пяти часов утра в среду, 27 февраля, в Мариинск Кемеровской области. Всего в огне погибли восемь человек. Об этом Пятому каналу сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России.

— Пожарные нашли тела двух детей после разбора сгоревшего дома. Всего погибли трое детей в возрасте от одного года до восьми лет. Следователи выясняют, кем приходились друг другу потерпевшие, рассказала Пятому каналу помощник руководителя Следственного управления по связям со СМИ Ирина Мазеева.

На место трагедии выехало руководство областного Следственного комитета, а также прокурор Мариинска, расследование дела находится на контроле ведомства. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас криминалисты устанавливают причину. Известно, что в деревянном доме было печное отопление, на месте пожара были обнаружены дрова. К моменту приезда спасателей частично обрушилась крыша, а комната, где находился очаг возгорания, полностью выгорела.

Ранее Пятый канал публиковал список погибших в пожаре в Кемеровской области.

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