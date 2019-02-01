Раскрыта тайна болезни Стивена Хокинга

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Ученые выяснили, как действует и откуда возникает боковой амиотрофический склероз.

Фото: NASA

Ученые из США выяснили, как развивается и влияет на организм болезнь Лу Герига или боковой амиотрофический склероз, которым страдал Стивен Хокинг. Исследование опубликовано на MedicalExpress.

Специалисты узнали, что при болезни Лу Герига у человека мутирует белок убиквилин, из-за чего из клеток не удаляются отходы метаболизма. Они проверили свои догадки экспериментально — плодовые мушки с неисправным геном, кодирующим убиквилин, демонстрировали признаки амиотрофического склероза.

При нормальном функционировании организма, клеточные пузырьки поглощают клеточный «мусор», а затем сливаются с лизосомами, которые его разлагают в кислой среде. Мутация убиквилина делает среду недостаточно кислой и лизосомы не справляются с разложением «мусора», и он накапливается в клетках.

Ранее Пятый канал сообщал об исследовании китайских специалистов на тему опасности недосыпа.

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