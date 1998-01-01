Видео фантастического дрифта бизнес-джета в Шереметьево

В сети опубликовано видео фантастического дрифта, который совершил на заснеженной ВПП в Шереметьево во вторник, 27 февраля, небольшой самолет бизнес-авиации. На кадрах видно, как самолет практически боком катится по взлетно-посадочной полосе, без возможности остановиться.

По предварительным данным, бизнес-самолет Gulfstream, который выполнял рейс «Баку—Москва» сдуло сильным ветром, после чего воздушное судно занесло и развернуло. «Аэрофлот» отменил 15 рейсов и изменил время вылета еще 39 самолетов после «дрифта» бизнес-джета. На происшествие отреагировали правоохранительные органы — Следственный комитет возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», а московская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее Пятый канал публиковал видео эвакуации бизнес-джета, который «дрифтанул» на ВПП.