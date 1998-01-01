Путин откроет в Иерусалиме памятник жертвам блокады Ленинграда

В Иерусалиме установят памятник жертвам блокады Ленинграда. Биньямин Нетаньяху пригласил Владимира Путина принять участие в церемонии открытия. Премьер Израиля сегодня с визитом в Москве.

— Для нас память о людях, которые погибли во время Второй мировой войны, в том числе в блокадном Ленинграде, так же как и для еврейского народа, является абсолютно священной, — заявил на встрече Владимир Путин.

— Мы никогда не забудем ту огромную роль, которую сыграла Россия и Красная Армия в победе над нацизмом. Несколько дней тому назад наше правительство приняло решение о выделении специального финансирования на завершение музея воинов-победителей во Второй мировой войне, — добавил со своей стороны Нетаньяху.

Лидеры говорили о развитии связей. Отдельно обсудили проблемы безопасности в ближневосточном регионе.