Зеленский «пообещал» посадить Порошенко в тюрьму

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский пообещал посадить в тюрьму действующего лидера страны Петра Порошенко. Однако сделал это в завуалированной форме, сообщает ФАН.

— Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму! — цитирует агентство запись на странице «Команды Зеленского» на Facebook.

Отмечается, что это высказывание — своеобразная пародия на предвыборный слоган Порошенко «Кандидатов много — президент один».

Ранее Пятый канал сообщал, что выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта. Зеленский считается одним из фаворитов предвыборной гонки. Шоумен потеснил и самого действующего президента, и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Однако политологов смущает отсутствие политического опыта у кандидата.