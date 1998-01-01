Лайфхак: Как вернуть пожелтевшим со временем вещам былую белизну

Ближайшим вечером у вас запланирован праздничный ужин, а любимая белая блузка или платье не выглядят свежими, хоть вы и только что достали их из стиральной машинки? Не паникуйте. Довольно частое явление, когда к определенным тканям не подходит стиральный порошок. Ну или вещи банально износились. На то ведь и любимые.

Для разрешения этой проблемы есть проверенный способ. Вам понадобятся любая зубная паста и старая зубная щетка. Возьмите вещь и намочите ту область, чистота которой вызывает у вас сомнения. Затем нанесите на нее пасту и начинайте интенсивно тереть щеткой в течение пяти-семи минут. Чтобы достигнуть белоснежного эффекта, можете использовать отбеливающую пасту. Также ее можно смешивать с таким же отбеливающим порошком.

Теперь вашу любимую белую вещь осталось только повторно постирать, высушить и погладить. Готово! Праздничный ужин спасен. Смело наряжайтесь и выходите из дома.

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