Видео: Общественников напугали странные раскопки в центре Петербурга

Загадочные раскопки идут у стен Петропавловской крепости. Меншиков бастион огородили забором, с особо охраняемой территории вывозят грунт.

Тревогу забили общественники — земляные работы могут навредить историческим постройкам. Как раз на этом участке расположена стена еще 1703 года, то есть вообще одно из первых сооружений Санкт-Петербурга.

Надпись на ограждении гласит — здесь ведутся «противоаварийные работы». Петропавловка рушится? Или ее рушат? Докопаться до истины попытался корреспондент Дмитрий Зименкин.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как при раскопках в Латвии обнаружили останки солдат Русской императорской армии.