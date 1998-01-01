Генерал Плугин назначен на должность главы МВД по Петербургу и Ленобласти

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 февраля, назначил генерал-майора Романа Плугина начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подписав соответствующий указ под номером 87. Он опубликован на портале правовой информации.

— Назначить генерал-майора полиции Плугина Романа Юрьевича начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, освободив от занимаемой должности, — говорится в документе.

Портал правовой информации

Ранее 44-летний Плугин занимал должность руководителя УВД Москвы по Южному административному округу. Награжден медалью «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».

Его предшественник Сергей Умнов был назначен министром внутренних дел 8 февраля на должность его помощника.