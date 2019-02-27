Накачала или нет? В сети спорят о губах дочери Дмитрия Маликова

Пользователи сети уверены, что очаровательная Стефания Маликова «накачала» губы.

Поводом для дискуссии стала фотография, на которой крупным планом запечатлено лицо дочери Дмитрия Маликова. По мнению людей, 19-летняя Стеша пошла на косметологическую процедуру, однако девушка это упорно отрицает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стефания Маликова👑 (@malikova_stesha_) 27 Фев 2019 в 7:38 PST

Косметолог подтвердил Дни.ру, что Маликова увеличила губы, и отметила, что это никак не испортило ее внешность.

— Стефания увеличивала губы — они стали более сочными. К этому выводу можно прийти, если анализировать ее фото в юном возрасте и нынешние , — пояснила специалист.

Она добавила, что девушка старается скрыть этот факт, поскольку опасается негативной реакции.

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