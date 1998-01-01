При сходе лавины в КЧР тяжело пострадал крупный банкир и топ-менеджеры НПО

В результате схода лавины в четверг, 28 февраля, в Карачаево-Черкесии (КЧР) погиб опытный инструктор Сергей Камболов. Его тело обнаружено под толщей снега в горах.

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Мужчина являлся кандидатом в мастера спорта по альпинизму и скалолазанию, спасателем первой катерогии и гидом с опытом работы в горах Кавказа, Камчатки, в Узбекистане и Киргизии.

Среди пострадавших — 50-летний президент «АвтоВАЗ банк» Дмитрий Орлов. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Также травмы получили по предварительным данным топ-менеджеры научно-производственного предприятия «Наука», которое занимается разработкой систем для космических кораблей.

По предварительным данным, под снежный завал в КЧР попада группа лыжинков из Москвы. В результате ЧП один человек погиб, еще один тяжело пострадал. Данные по остальным уточняются.