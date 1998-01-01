Лукашенко: «В разгаре новая гонка вооружений»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ «Большой разговор с президентом» отметил, что баланс военных сил на планете постепенно рушится, и в мире начинается новая гонка вооружений.

— По периметру нашей границы возникают новые точки напряженности, договоры, которые обеспечивают баланс военных сил на планете, расходятся по швам. В разгаре новая гонка вооружений , — цитирует президента ТАСС.

Лукашенко также добавил, что любые шаги Белоруссии по укреплению безопасности тут же вызывают волнения на международной политической арене, хотя Минск против агрессивных действий в отношении других государств. Политический лидер отметил, что со стороны Белоруссии никогда не будет исходить никаких военных угроз, в том числе в отношении Польши, которая, по словам президента, истратит на оборону до 2026 года 50 миллиардов долларов.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к объединению своей страны с Россией. Об этом он заявил во время общения с журналистами после переговоров с коллегой Владимиром Путиным в Сочи.