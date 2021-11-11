Просмотр телевизора ухудшает память у пожилых людей — ученые

|
Василий Заика
4 611

Три часа в день у «голубого экрана» негативно сказываются на умственных способностях возрастных телезрителей.

Просмотр телевизора ухудшает память у пожилых людей — ученые

Фото: www.globallookpress.com

Просмотр телевизора более трех часов в день значительно ухудшает память у пожилых людей. К такому выводу пришли британские исследователи, передает ТАСС.

Специалисты Университетского колледжа Лондона шесть лет следили за интеллектуальными способностями более 3,5 тысячи телезрителей старше 50 лет. Выяснилось, что ежедневный просмотр телевизора более трех часов приводит к ухудшению на 8-10% вербальной памяти. У тех, кто проводил у экранов менее трех часов, этот показатель ухудшился на 4-5%.

По мнению экспертов, к снижению когнитивных способностей пожилых телезрителей приводит содержание современных телевизионных передач, а именно стресс, связанный со сценами насилия. Переживания людей способствуют выработке гормонов, которые негативно влияют на мозговую деятельность. Кроме того, продолжительное сидячее положение негативно влияет на сосуды головного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали способ избежать слабоумия.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
70.70
-0.59 81.79
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:07
Анастасия Волочкова обнажила грудь и не смогла прилечь: «А тут сюрприз!»
7:52
На Чукотку доставили почти 13 тонн продуктов в рамках «северного завоза»
7:37
Просмотр телевизора ухудшает память у пожилых людей — ученые
7:22
Стало известно, где в России самые снежные зимы
7:12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
7:07
В Польше запретили жителям помогать мигрантам на границе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 8 по 21 ноября
Как по дате рождения узнать своего ангела-хранителя
Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа