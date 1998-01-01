Самолет «России» улетел в Хельсинки, так как не смог сесть в Пулково из-за метели

Самолет авиакомпании «Россия», который летел рейсом SU6620 не смог приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за метели и сильного ветра. По словам пассажиров авиалайнера, пилоты уже готовились посадить крылатую машину, но вдруг передумали и резко начали набирать высоту. В результате самолет полетел в аэропорт Хельсинки.

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По предварительной информации, виной всему сильный боковой ветер и метель, которая обрушилась на Северную столицу в субботу, 2 марта.

Аналогичная ситуация произошла с самолетом той же авиакомпании «Россия», который летел из Тель-Авива, он также не смог приземлиться в Пулково и улетел в Хельсинки.

По последним данным, в петербургской воздушной гавани закрыта одна из двух полос из-за инцидента, который произошел в 22 часа. Тогда самолет Boeing-767 «Узбекских авиалиний», летевший из Ташкента выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.