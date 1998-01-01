Ромео на Audi: Кировского подростка поймали за рулем маминой машины

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Юноша утверждает, что мать сейчас находится в Таиланде, а сам он ехал к девушке.

Фото: Известия / Александр Казаков

В Кирове дорожные полицейские поймали 16-летнего подростка за рулем Audi Q5. Молодой человек пояснил: он взял мамину иномарку, чтобы доехать до своей девушки, так как на такси не хватило денег. Видео с романтиком на люсксовом внедорожнике было опубликовано в группе «Место Происшествия | Киров».

На вопрос о том, где находится его мать, «Ромео» объяснил — отдыхает в Таиланде. Юноша сообщил, что поговорить с ней не получится, так как в жаркой стране нет связи, и теперь с женщиной после возращения с курорта будет общаться инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее Пятый канал рассказывал о необычно ДТП в Курске — там два БТРа смяли четыре леговушки.

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