Путин на Универсиаде вручил медали победителям лыжной гонки среди мужчин

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Россияне на дистанции в десять километров заняли все три призовых места.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, Пятый канал

Президент РФ Владимир Путин на Универсиаде в Красноярске в воскресенье, 3 марта, вручил награды победителям индивидуальной лыжной гонки на десять километров среди мужчин. Три первых места заняли российские спортсмены — Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов, соответственно.

На данный момент сборная России лидирует в общем медальном зачете — в копилке наших спортсменов две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Вторыми идут австрийцы (1-0-0), третьими — швейцарцы (0-1-0).

В ходе этой Универсиады, которая впервые проходит в России, всего будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта, в том числе биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке. Примечательно, что именно в Красноярске впервые в истории этого соревнования пройдет спортивное ориентирование на лыжах, а также хоккей с мячом.

XXIX Игры стартовали 2 марта и завершатся 12 марта.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Путин выступил перед участниками Универсиады и отметил, что «любая победа — очень престижна».

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