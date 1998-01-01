Кинорежиссер Бортко будет баллотироваться на пост губернатора Петербурга

, 19:03 Эксклюзивное интервью 8

Выборы главы Северной столицы состоятся сентябре этого года.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Депутат Госдумы, кинорежиссер Владимир Бортко подтвердил выдвижение своей кандидатуры от КПРФ на пост губернатора Петербурга, выборы которого пройдут в Единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

— Со всей ответственностью я постараюсь оправдать доверие, которое мне оказала партия. Самое главное: я хочу сделать жизнь наших граждан — петербуржцев, ленинградцев — лучше, чем она есть сейчас, — рассказал он Пятому каналу.

Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Бортко родился в Москве. Работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм». Всемирную известность ему принесла экранизация «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Кроме того, он снял такие популярные фильмы как «Блондинка за углом», «Цирк сгорел, а клоуны разбежались», а также сериал «Бандитский Петербург».

72-летний Бортко является депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов от КПРФ, первым заместителем председателя комитета по культуре.

Как рассказывал Пятый канал, ранее Владимир Бортко прокомментировал высказывание музыканта Андрея Макаревича о том, что россияне превращаются в «злобных дебилов».

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