Читает мысли: В США воссоздали шляпу из «Гарри Поттера»

Прототип шляпы из знаменитых фильмов про Гарри Поттера воссоздала студентка из США. Девушку зовут Наталья Космина и она учится в Массачусетском технологическом институте. Об этом сообщает издание Boston Globe.

По данным сайта, созданный головной убор умеет читать мысли человека. В устройстве расположены 14 электродов, которые фиксируют активность мозга.

Прежде чем испытуемому наденут шляпу на голову, ему будут показаны различные изображения, затем устройство задаст ему серию вопросов о показанных картинках. При этом испытуемый должен молчать, а на вопросы отвечать мысленно. После чего «головной убор» Гарри Поттера на основе активности мозга делает вывод, о чем думает человек в этот момент.

Студентка призналась, что на создание этого устройства ее вдохновила история про Гарри Поттера.

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