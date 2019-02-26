Читает мысли: В США воссоздали шляпу из «Гарри Поттера»

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Студентка Массачусетского технологического института Наталья Космина сделала прототип знаменитого головного убора.

Фото: www.globallookpress.com

Прототип шляпы из знаменитых фильмов про Гарри Поттера воссоздала студентка из США. Девушку зовут Наталья Космина и она учится в Массачусетском технологическом институте. Об этом сообщает издание Boston Globe.

По данным сайта, созданный головной убор умеет читать мысли человека. В устройстве расположены 14 электродов, которые фиксируют активность мозга.

Прежде чем испытуемому наденут шляпу на голову, ему будут показаны различные изображения, затем устройство задаст ему серию вопросов о показанных картинках. При этом испытуемый должен молчать, а на вопросы отвечать мысленно. После чего «головной убор» Гарри Поттера на основе активности мозга делает вывод, о чем думает человек в этот момент.

Студентка призналась, что на создание этого устройства ее вдохновила история про Гарри Поттера.

Ранее Пятый канал рассказывал, что фанатов «Гарри Поттера» порадуют игрой от создателей Pokemon Go.

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