«Лучший папа»: Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном

Певец Сергей Лазарев опубликовал трогательную фотографию со своим сыном в Instagram. На кадрах он вместе с Никитой прогуливается по заснеженному парку в компании собак.

Лазарев поделился с подписчиками, что считает лучшим времяпрепровождением — день дома с родными.

— Лучший выходной — дома! Нагулялись с Ником и с собаками, надышались свежим воздухом! — написал Сергей.

Подписчики певца стали забрасывать молодого отца комплиментами.

— Лучший папа;

— Какого прекрасного сына вы воспитали;

— Вы такой удивительный отец, уникальный, наверное, все-то вы успеваете, Сергей. И N-tour по городам и весям российским возить. Зрителей изумлять и потрясать его размахом и величием. Песни Года вести с Лерой Кудрявцевой, к Евровидению готовиться и сыночка своего воспитывать. И видно же какой вы хороший и правильный отец — Никитка у вас спокойный, уверенный в себе, веселый и улыбчивый мальчуган. Абсолютно счастливый собой и своим детством, — написали пользователи.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Сергей Лазарев оценил свои шансы на «Евровидении».