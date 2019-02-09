«Держите за меня кулачки»: Лазарев оценил свои шансы на «Евровидении»

Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение — 2019» Сергей Лазарев пообещал поклонникам предстать совершенно «другим», нежели в предыдущий раз в 2016 году на этом музыкальном состязании.
Говоря о своих возможностях, Лазарев отметил, что будет стараться, чтобы страна им гордилась, а там «
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Музыкант рассчитывает на поддержку российских телезрителей.
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Три года назад на этом конкурсе, который проходил в Швеции, Сергей с песней You're the only one занял третье место. Пятый канал рассказывал, с какой композицией Лазарев выступит на «Евровидении — 2019». Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве.