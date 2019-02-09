«Держите за меня кулачки»: Лазарев оценил свои шансы на «Евровидении»

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Международный песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение — 2019» Сергей Лазарев пообещал поклонникам предстать совершенно «другим», нежели в предыдущий раз в 2016 году на этом музыкальном состязании.

Говоря о своих возможностях, Лазарев отметил, что будет стараться, чтобы страна им гордилась, а там «как Бог даст, карта ляжет и как проголосуют зрители».

— Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни. И сейчас расклад может быть совершенно другой, — приводит слова Лазарева «Известия».

Музыкант рассчитывает на поддержку российских телезрителей.

— Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились, — сказал певец.

Три года назад на этом конкурсе, который проходил в Швеции, Сергей с песней You're the only one занял третье место. Пятый канал рассказывал, с какой композицией Лазарев выступит на «Евровидении — 2019». Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве.

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