«Держите за меня кулачки»: Лазарев оценил свои шансы на «Евровидении»

Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение — 2019» Сергей Лазарев пообещал поклонникам предстать совершенно «другим», нежели в предыдущий раз в 2016 году на этом музыкальном состязании.

Говоря о своих возможностях, Лазарев отметил, что будет стараться, чтобы страна им гордилась, а там « как Бог даст, карта ляжет и как проголосуют зрители ».

— Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни. И сейчас расклад может быть совершенно другой , — приводит слова Лазарева «Известия».

Музыкант рассчитывает на поддержку российских телезрителей.

— Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились , — сказал певец.

Три года назад на этом конкурсе, который проходил в Швеции, Сергей с песней You're the only one занял третье место. Пятый канал рассказывал, с какой композицией Лазарев выступит на «Евровидении — 2019». Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве.