Правда или мистика: Гадалка назвала дату смерти Бориса Моисеева

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Известный российский певец, которому в понедельник, 4 марта, исполнилось 65 лет, рассказал мистическую историю из собственной жизни.

Фото: Globallookpress.com

Известный российский актер и певец Борис Моисеев в понедельник, 4 марта, отмечает свой 65-летний юбилей. В одном из интервью артист признался, что много лет назад гадалка напророчила ему смерть в 86 лет. В то время он колесил по миру с концертной группой, и, как только приехал в Париж, решил обратиться к местной прорицательнице. Женщина рассказала, когда исполнителя ждет окончание земного пути, а также предрекла творческий подъем в 55 лет.

Второе предсказание действительно сбылось. В свои 55 Моисеев пребывал в самом расцвете сил: гастролировал, записывал альбомы и часто участвовал съемках. Однако на пике славы артист находился недолго. В 57 лет у него случился инсульт, и активный образ жизни пришлось оставить. Первое время он не мог не только выступать, но даже передвигаться самостоятельно.

Что касается предсказания, то Моисеев надеется на ошибку прорицательницы. Хотя в молодости он глубоко верил в мистику и приметы, сейчас певец в этих вопросах достаточно аккуратен, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, как изменился Борис Моисеев после перенесенного несколько лет назад инсульта.

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