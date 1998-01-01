В Санкт-Петербурге, несмотря на минусовые температуры, наблюдается верная примета весны — как подснежники, у стен Петропавловской крепости появились загорающие. Сезон был открыт еще 17 февраля — именно тогда изумленные туристы сняли на видео полуголых людей на Заячьем острове.

Морозная погода, которая в начале марта установилась в городе на Неве, любителей зимнего загара не пугает, они бы пеклись на солнце круглый год, но вот солнечные лучи в Петербурге с ноября по февраль, как известно, в дефиците. Поэтому появление людей в плавках на пляже в центре города можно считать знаком того, что весна наступает.

Традиция эта появилась на берегах Невы много лет назад — в интернете можно найти снимки 60-х годов XX столетия, запечатлевшие ленинградцев, кутающихся в шубы и тут же в купальных костюмах под первыми весенними лучами солнца.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстремальном заплыве, который состоялся в Неве у Петропавловской крепости ровно год назад.