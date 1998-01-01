Видео: Семь автомобилей столкнулись в Петербурге

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Массовая авария произошла на Московском шоссе, ночью 5 марта.

Фото, видео: ВКонтакте @unreleased_dtp

Сразу семь машин столкнулись на юго-востоке Санкт-Петербурга на Московском шоссе, ночью 5 марта. Об этом сообщили очевидцы группе в ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели массового ДТП опубликовали видео происшествия. Судя по кадрам, автомобили получили довольно значительные повреждения.

В результате аварии никто не пострадал.

Причиной аварии могли стать плохие погодные условия. В северной столице минусовая температура и очень скользко на дорогах.

Ранее Пятый канал публиковал видео последствий столкновения автобуса с фурой в ХМАО.

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