Кукольный беспредел: В Петербурге подписали петицию против аниматоров-вымогателей

, 14:26 Эфирная новость 18

Жители города решили принять меры против аниматоров, которые разгуливают по Северной столице и заставляют фотографироваться с ними за немалые деньги.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, Пятый канал

Операция против ряженых — петиция с требованием запретить в Петербурге навязчивых аниматоров собирает все больше голосов. По улицам Северной столицы «по-хозяйски» разгуливают исторические и сказочные персонажи, предлагая фото за деньги, причем суммы называют немаленькие. Не согласен платить — получи порцию брани в подарок, а иногда даже доходит до рукоприкладства.

Выяснилось, что сейчас на берегах Невы идет битва «за видовые места» между местными историческими знаменитостями и заморскими героями.

Подробнее смотрите в видеосюжете Максима Облендера.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как талисман хоккейной команды из Чикаго подрался с фанатом. На кадрах маскот, которого фанаты дружелюбно прозвали Томми Хоук, дерется с молодым человеком.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:36
Подросток на Кубани напал на школьников с пневматическим пистолетом
14:26
Кукольный беспредел: В Петербурге подписали петицию против аниматоров-вымогателей
14:15
Хаос на Украине: Зеленского прослушивает СБУ, Порошенко распускает руки
14:01
Молоко опасно для здоровья — исследование
13:51
Глава компании Amazon Джефф Безос по-прежнему самый богатый человек в мире
13:40
Умный асфальт: В России борются за повышение безопасности на дорогах
13:27
В России изобрели суперкомпьютер, обрабатывающий гигантский объем данных
13:15
Избитый приятелем матери годовалый малыш умер в больнице Белогорска
13:07
«Нога стала неметь, он не чувствует боли» — адвокат Кокорина о его самочувствии
12:55
Адвокат: у детей Барановской отберут деньги ради ребенка Казьминой
12:48
Психолог объяснила перепады настроения Кита Флинта перед смертью
12:34
В Санкт-Петербурге прощаются с академиком Жоресом Алферовым — видео
12:32
Зима не отступает! В российских регионах борются с последствиями метелей
12:19
Плюс 5 сантиметров — астронавтка США выросла во время космического полета
12:06
Белоруссия не должна смотреть на НАТО как на врага — Лукашенко
11:58
Арестованный в Греции российский бизнесмен Калинин опасается за свою жизнь
11:45
В России могут ввести штрафы за некачественную медицинскую помощь
11:31
На космодромы Байконур и Восточный назначили новых руководителей
11:20
В Ивановской области задержали банду автоворов — видео
11:04
Пулково работает в штатном режиме — пресс-служба аэропорта

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Кто лечит, а кто калечит: смотрите документальный фильм «Вся правда о… частной медицине» на Пятом

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал покажет новую серию потребительского расследования «Вся правда о…».

5-tv.ru

Реклама