Кукольный беспредел: В Петербурге подписали петицию против аниматоров-вымогателей

Операция против ряженых — петиция с требованием запретить в Петербурге навязчивых аниматоров собирает все больше голосов. По улицам Северной столицы «по-хозяйски» разгуливают исторические и сказочные персонажи, предлагая фото за деньги, причем суммы называют немаленькие. Не согласен платить — получи порцию брани в подарок, а иногда даже доходит до рукоприкладства.

Выяснилось, что сейчас на берегах Невы идет битва «за видовые места» между местными историческими знаменитостями и заморскими героями.

Подробнее смотрите в видеосюжете Максима Облендера.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как талисман хоккейной команды из Чикаго подрался с фанатом. На кадрах маскот, которого фанаты дружелюбно прозвали Томми Хоук, дерется с молодым человеком.