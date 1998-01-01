Видео: Десятки отремонтированных квартир оказались под водой в Тюмени

В одной из новостроек Тюменской области большой потоп. Десятки отремонтированных квартир оказались под водой. Люди шокированы: ручьи текли с потолка, из розеток и из выключателей. Квадратные метры оказались непригодны для проживания, а ведь многие семьи копили на ремонт годами. Теперь им предстоит снова собирать деньги— на экспертизу и помощь юристов.

Они хотели жить в «Москве» — именно так называется злополучный жилищный комплекс в Тюмени, но похоже это больше на Венецию.

Оказалось, что не выдержал давления запорный кран на трубе с холодной водой, которая хлестала несколько часов. Жильцы только-только закончили ремонт, но въехать еще не успели, поэтому потоп заметили слишком поздно.

Подробнее смотрите в видеосюжете Кирилла Полякова.

Ранее Пятый канал сообщал, что подтаявший снег с крыши затопил квартиру советского и российского актера театра и кино Андрея Урганта.